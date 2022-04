Jade Picon fica com medo após turbulência em avião indo para São Paulo: "Rindo de nervoso"

A influenciadora e ex-BBB Jade Picon contou em suas redes sociais que ficou com medo após avião em que estava passar por turbulência

01/04/2022

Na noite desta quinta-feira, 31, Jade Picon (20) passou por um susto em um avião que ia do Rio de Janeiro para São Paulo.

Por conta do tempo ruim, a aeronave em que a influenciadora estava passou por turbulência e a participante do BBB 22 se assustou ao ver raios na janela.

Em seu Instagram, a irmã de Leo Picon (25) compartilhou imagens dos momentos de tensão no avião e ainda apareceu muito assustada em seu assento. Na legenda dos stories, a jovem escreveu: "voo tranquilo e eu rindo de nervoso debaixo da máscara".

Ao chegar em casa sã e salva, Jade comentou sobre o susto que passou no avião: "Gente, a turbulência que rolou no avião hoje foi sinistra".

A sétima eliminada do Big Brother Brasil 2022, contou que por conta de sua pouca idade, tem medo de situações como esta: "Fico com muito medo quando essas coisas acontecem porque eu tenho 20 anos, não gosto que ninguém corra no carro quando eu estou dentro, não gosto de dar chance ao azar". "Mas avião você não controla, fiquei rindo de nervoso", complementou a influenciadora nos stories.

Jade Picon mostrou raios na janela do avião que ia para São Paulo

- Reprodução: Instagram