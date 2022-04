Jade Picon e Paulo André são flagrados deixando festa juntos

Ex-BBBs Jade Picon e Paulo André curtiram show juntos após baile de gala no Rio de Janeiro com Pedro Scooby e Cintia Dicker

Jadré está vivíssimo! Os ex-BBBs Jade Picon (20) e Paulo André (23) estão tentando disfarçar o romance, mas foram vistos juntos na madrugada deste sábado, 30!

Os dois marcaram presença em baile de gala no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira, 29. Na web, circulam registros do casal curtindo show do rapper Teto, acompanhados do amigo no confinamento, Pedro Scooby (33), e a esposa dele, Cintia Dicker (35), após o evento.

De visual novo com tranças afro, o vice-campeão do reality show da TV Globo foi visto deixando o local acompanhado da influenciadora digital, escoltados por seguranças.O perfil de fofocas Gossip do Dia compartilhou o momento em sua página.

Em uma das gravações, publicada nas redes sociais, Jade apareceu sorridente ao ver o atleta no palco da apresentação com o rapper Teto. "Jade chegou no show do teto junto com pa,olha o sorriso dela vendo ele em cima do palco dançando", babou a fã.

A cantora Ivete Sangalo (49), que cantou durante o Baile da Vogue, surpreendeu ao fazer um pedido para Jade e Paulo André. A diva não poupou elogios à dupla. “Cadê PA e Jade? Ai, Jade é linda também, queria que eles casassem! Né gente”, disparou a artista do palco.

Jade Picon e Paulo André

Vale lembrar que no episódio 101 do BBB 22, gravado na quarta-feira, 27, e exibido no dia seguinte nas telinhas da TV Globo, os pombinhos trocaram carinhos e abraços e até rolou um beijo enquanto tiravam foto juntos.

Confira o vídeo de Jade Picon e Paulo André juntos em evento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

