Já teve cachorro no BBB? Relembre os pets que passaram pelo reality show

O BBB já contou com a participação de cachorros por três vezes ao longo dos 21 anos de história; a primeira foi Molly no BBB 1

O BBB 23 estreia no próximo 16 de janeiro. Em 21 anos de história na TV Globo, o reality show já confinou mais de 300 pessoas. Entretanto, não foram só humanos que marcaram presença na casa mais vigiada do Brasil. A atração dirigida por Boninho, contou com a participação de cachorros três vezes e os pets fizeram história no confinamento.

Ainda em 2002, na 1º edição do reality, a produção tentou agitar a casa e chamar atenção do público. Então, foi disponibilizada uma votação para escolher um pet para ficar dentro da casa. A cachorra Molly conquistou os telespectadores e foi a mais votada. O brother Caetano foi o primeiro eliminado do BBB, mas antes de sair foi o participante que mais cuidou dela.

Por decisão da direção, Molly teve que deixar o reality após 15 dias. A produção ficou preocupada que a sister de quatro patas pudesse interferir na sequência do jogo. O sucesso foi tanto que no livro “Nós e nossos cães”, a adestradora In-Coelum Abreu contou a história da cachorra no reality.

O BBB 14 também contou com a participação especial de um cachorro. Um cão da ração São Bernardo entrou na casa por algumas horas para uma promoção do Guaraná Antarctica. O pet teve uma tarde com os brothers e acalmou aqueles que estavam com saudades dos seus animais de estimação.

A última edição que contou com a presença de um brother de quatro patas foi o BBB 16. Na reta final do reality a produção colocou a cachorra Luna de surpresa pelo cumprimento de uma tarefa: conversar com um cachorro imaginário. Maria Cláudia foi a primeira sister a encontrar a cachorra, inclusive foi ela quem sugeriu o nome de Luna, os outros brothers apenas concordaram com a ideia. A aproximação entre elas foi tanta, que Cacau chegou a levar a cachorra para dormir com ela na cama.