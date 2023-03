"Já sofreu muito na mão de namorado", diz amiga de Key Alves

Amiga de Key Alves contou sobre relacionamentos passados dela e repercussão de sua participação no BBB 23

A amiga de Key Alves, atual participante do BBB 23, falou sobre a vida amorosa dela e sua opinião sobre as críticas que ela recebe por expor com quem já se relacionou.

À coluna da Patrícia Kogut, Tifanny contou: "A Key ainda acredita em qualquer história de príncipe encantado, mesmo que ele seja um sapo. E ela acaba sofrendo. Já sofreu muito na mão de namorado, fica triste e, por isso, pode não querer mais ter relacionamento por causa disso. Quer só pegar. Mas a culpa disso não é dela, é dos homens que fizeram com que ela sofresse".

Ela também comentou sobre o que achou do relacionamento de Key com o caubói, já eliminado."Lá dentro, o Gustavo foi superbacana e parceiro. Espero que continue assim, mas aqui fora tudo muda. E, se não for ele, vai ser outro. Homem é o que não falta neste mundo", refletiu.

Conteúdo adulto

A amiga disse que os internautas enfrentaram com muito preconceito o fato dela fazer conteúdo adulto. "No início as pessoas falavam muito. Já ouvi muitos comentários preconceituosos. As pessoas falam sem saber o que realmente acontece lá. Por causa disso, às vezes ela fala muita besteira no "BBB", e as pessoas levam para o mau caminho. Como quando ela fala com quem ela ficou aqui fora. Se fosse um homem falando estava tudo bem, só porque é uma mulher não pode? Não pode falar que tem vontade de pegar, de transar ou não? É desejo. Tem que parar com esse tabu de que mulher não pode nada.