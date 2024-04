Iza revela motivo para ter cancelado show no BBB 24

Grávida pela primeira vez, a cantora Iza revela o que aconteceu para os médicos terem impedido o show dela no BBB 24

A cantora Iza revelou o motivo para ter cancelado o show que iria fazer no BBB 24, da Globo, há algumas semanas. Em entrevista no Fantástico na noite deste domingo, 14, ela contou que enfrentou um sangramento no início da gravidez do primeiro filho. Com isso, os médicos acharam melhor que ela ficasse em repouso.

“Eu precisei cancelar alguns compromissos. Eu tive um pequeno sangramento. Meu médico pediu para ficar quietinha para que aquilo não evoluísse”, disse ela.

Agora, Iza reduziu a agenda de shows, mas não quer ficar longe dos palcos durante a gravidez. “No Rock in Rio, eu vou estar com uma barriga de oito meses. Imagina eu estar em cima de um palco grávida, é algo que eu sonho muito”, declarou.

Iza está no início da gravidez do seu primeiro filho, fruto do namoro com o jogador de futebol Yuri Lima. A gestação foi anunciada pelo casal na semana passada.

Iza mostrou sua barriga de grávida

A cantora Iza encantou seus fãs na tarde desta sexta-feira, 12, ao mostrar sua barriga de grávida pela primeira vez. Ela espera o nascimento do primeiro filho com o namorado, o jogador de futebol Yuri Lima.

Em uma live nas redes sociais, ela apareceu com um look que deixou sua barriguinha à mostra e mostrou que seu corpo já mudou bastante no início da gestação. A estrela ainda disse que não sabe o sexo do bebê e está radiante com a notícia de que a família aumentou.

"Eu sou mãe pela primeira vez e estou muito feliz de compartilhar esse momento de luz que acontece do melhor jeito, melhor forma, no melhor tempo, no tempo certo”, afirmou.

No final da live, ela completou: "Estou muito feliz. Muito obrigada a todos vocês pelas mensagens mais lindas. Já estão chamando o neném de mini Talismã. É um novo momento e eu tenho certeza que vai ser o mais feliz da minha vida. Eu prometo muito, meu filho, dar o meu melhor".

Iza mostra sua barriga de grávida pela primeira vez durante live no Instagram - Foto: Reprodução / Instagram