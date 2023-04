Iza escolhe look elegante para cantar na grande final do BBB 23

A cantora Iza aparece com vestido decotado e meia-calça estilosa para cantar na final do BBB 23

A cantora Iza encantou seus fãs ao escolher um look elegante para marcar presença na grande final do BBB 23, da Globo, na noite desta terça-feira, 25. Ela é uma das atrações musicais da noite e surgiu com um look preto nada básico no palco da atração.

Iza escolheu um vestido preto com corte de alfaiataria e decote em V. Além disso, ela completou o visual ao usar uma meia-calça com bolinhas e salto alto. “Pronta pra final do BBB 23”, disse ela na legenda do seu post com as fotos do modelito.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Muito deusa”, disse um seguidor. “Diva”, afirmou outro. “Linda e maravilhosa”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Iza fala sobre o desejo de ser mãe

A cantora Iza (32) revelou, em uma entrevista ao Jornal Extra, que planeja ser mãe muito em breve. Recentemente, ela terminou seu casamento de quatro meses com o empresário Sérgio Santos, e, há dois meses, vive um relacionamento com o jogador de futebol do Mirassol Yuri Lima.

“Quero muito ser mãe… Nossa! sinto como um chamado mesmo, não sei explicar. E acredito que, quando mais cedo tiver, melhor, por causa da energia”, começou.

“Acho que sou uma privilegiada por ser a minha própria chefe. Alinhar a maternidade com a minha vida profissional acaba sendo mais fácil do que se eu tivesse que tirar licença-maternidade trabalhando para alguém”, comentou a cantora, falando sobre a flexibilidade de seu trabalho, o que ajuda a viver uma maternidade tranquila.

Iza ainda falou sobre como sua família apoiou sua decisão. “E eu conto com uma rede de apoio imensa na minha família, que tem uma infinidade de mulheres. Minha mãe já está quase aposentada, ela poderia estar comigo o tempo inteiro, ajudando a cuidar dos meus filhos. Mulheres que desejam gestar acabam criando muitas expectativas sobre como vai ser, né?”, explicou.