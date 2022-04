IZA coloca os brothers para dançarem os seus maiores hits na casa do 'BBB 22'

Em sua quarta passagem, IZA comanda a festa na casa mais vigiada do Brasil

IZA (31) comanda a festa na casa do BBB 22! Logo que passaram pela porta, os brothers se surpreenderam com a decoração, formada por luzes verdes de LED, caixas de som e pista de dança.

Big Boss participa da festa

Vestindo uma fantasia especial, Boninho(60) fez uma visita especial aos brothers. Antes de começar a festa, o Big Boss surgiu dançando e depois mostrou como funciona a máquina de sundae, da qual os confinados vão poder se deliciar.

Nas redes sociais, ele mostrou a fantasia e reafirmou a sua participação na festa: "Ai gente, oh.. Aqui, daqui a pouquinho vou está dentro da festa. Tudo pronto, oh. Vamos ver se vocês me encontram lá. Vai ser fácil, só vai ter eu".

Brothers curtem o show da IZA

Os participantes foram direto para os comes e bebes, até o momento em que a cortina abriu e a IZA apareceu tocando seu hit "Gueto", cujo clipe traz referências que exaltam a cultura da periferia.

Em seguida, performou "Ginga", canção com um ótimo desempenho nas plataformas digitais de música do Brasil, tendo mais de 170 milhões de streams no país.

Depois, deu play no setlist com os seu maiores sucessos e nas músicas de reggae mais famosas, como aquelas de Bob Marley e Natiruts.

Confira a reação do público

se eu tivesse no bbb vendo esse show da iza eu ia ta desse jeitinho aqui #bbb22pic.twitter.com/R534DyIzy2 — ؘ (@boyslovegomez) April 7, 2022

toda vez que vejo show da iza ou ela em algum programa, fico perplexa com a beleza dessa mulher #BBB22pic.twitter.com/dOl0WHPRAR — Thiely (@lmjkoritx) April 7, 2022