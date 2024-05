Isabelle Nogueira fala sobre a mãe ter engravidado dela aos 13 anos

No Dia das Mães, ex-BBB Isabelle Nogueira faz declaração para sua mãe e fala sobre ela ter engravidado dela muito jovem, aos 13 anos

A ex-BBB Isabelle Nogueira fez uma declaração de Dia das Mães para a sua mãe na rede social neste domingo, 12, e chamou a atenção ao mostrar a força de quem lhe deu a vida muito jovem. A dançarina então contou sobre Jaqueline Nogueira ter engravidado aos 13 anos.

Com fotos recebendo todo carinho da mãe, a manauara apareceu combinando look com ela e aproveitou os registros para escrever uma homenagem. Além de ter falado sobre a gravidez dela na juventude, Isabelle enalteceu as virtudes dela.

"Se eu pudesse lhe resumir em palavras seria: forte, aguerrida, divertida e parceira! Tenho muito orgulho de você e de toda nossa trajetória. Mamãe engravidou de mim muito jovem, aos 13 anos. E entre desafios, sempre lutou para me entregar o mais alegre sorriso. E eu sou muito grata por isso", contou ela.

"Principalmente por me ensinar, desde nova, a ressignificar minhas forças e enxergar o lado bom de tudo e todos! E se eu pudesse nascer de novo eu nasceria de você novamente. Você é símbolo de resiliência, assim como a nossa “mãe natureza” que do seu ventre nos dá vida, acolhimento e cura! Te amo muito. Gratidão por tudo minha mamãe. Feliz dia das mães a todas as mamães", escreveu a ex-BBB.

Em entrevista ao Gshow, Jaqueline Nogueira já havia refletido sobre os desafios de ter engravidado de Isabelle Nogueira durante a adolescência. "Acho que é por isso que somos tão unidas. Não sabia de nada. A vida me deixou forte", contou ela em um momento sobre a proximidade que elas têm.

Isabelle mostra anel e outro presente que ganhou de Matteus

Após algumas semanas do fim do BBB 24, Isabelle e Matteus podem estar em um relacionamento sério depois de alegarem que estavam se conhecendo. As suspeitas de que o pedido de namoro foi feito pelo gaúcho surgiram na quarta-feira, 08, após uma postagem da manauara.

Exibindo sua mão e um anel no dedo, a dançarina marcou o perfil do affair para agradecer as flores vermelhas. O presente romântico deixou os fãs curiosos sobre ter rolado um pedido oficial de Matteus para Isabelle. Veja o clique dos presentes aqui.