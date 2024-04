Isabelle aplica $10 mil de procedimentos após BBB 24; confira

Conforme apuração da CARAS Brasil, Isabelle Nogueira passou por combo de procedimentos estéticos para deixar o visual renovado após o BBB 24

Poucas horas após deixar a casa do BBB 24,Isabelle Nogueira (32) já passou por uma série de procedimentos estéticos para dar um verdadeiro up no visual. A CARAS Brasil foi atrás de detalhes sobre a transformação da cunhã-poranga e descobriu que a produção da ex-sister custa cerca de R$ 10 mil reais.

O processo aconteceu durante a madrugada logo após a manauara cumprir os compromissos e entrevistas nos bastidores da TV Globo. Ainda no hotel, ela recebeu uma equipe da Natália Beauty, que aplicou uma série de especialidades para ela surgir repaginada em cliques, vídeos e programas da emissora.

As técnicas aplicadas em Isabelle foram Flow Sensory, Flow Up, Flow Design, Pump Lips e Shine Face, que são procedimentos simples e pouco invasivos. Eles são responsáveis por restaurar a pele, lábios e sobrancelhas, o que deixou a dançarina com um aspecto mais jovial e saudável.

"O Pump Lips é um tratamento de super hidratação que revitaliza lábios desidratados, devolvendo a sua jovialidade. Uma de suas funcionalidades é preencher as rugas que surgem, principalmente, pelo envelhecimento da mucosa", disse Nathalia Beauty.

Além disso, a especialista comentou sobre o Shine Face, que é uma técnica de tratamento para recuperar, clarear e afinar a pele. "Ela remove a camada córnea e suas células mortas, promove a renovação celular, rejuvenesce, auxilia na permeação dos ativos, mobiliza as células de defesa do organismo, melhora a circulação local, aumenta a produção de colágeno e diminui cicatrizes de acne", revela.

Vale destacar que o dia de princesa da cunhã ainda fechou com tratamento para os cabelos e também maquiador profissional, que finalizou todo o processo dando um toque ainda mais especial para a finalista, que conquistou o terceiro lugar no pódio da temporada.