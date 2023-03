Irreconhecível, ex-BBB Paula Freitas rebate críticas ao novo visual: "Deu certo"

Paula Freitas rebate críticas e mostra como está seu visual após mudar rosto, boca e cabelos

A ex-BBB Paula Freitas surgiu nas redes sociais nesta quarta-feira, 1, para comentar a mudança drástica no visual que fez após deixar o reality. No dia anterior, ela apareceu irreconhecível após mudar cabelos, boca e rosto em uma série de procedimentos estéticos.

Após dividir opiniões, já que surgiu irreconhecível, ela avisou que o resultado parece exagerado, mas ainda vai melhorar. "A boca está no processo desinflamatório, aí fica grandinha assim quando acorda", justificou ela.

A ex-sister também mostrou os cabelos e avisou que tudo saiu como o previsto. "Para quem queria que meu cabelo acordasse uma 'bucha', sinto informar que não (deu certo)", disse ela mostrando o volume dos fios.

A eliminada do Big Brother Brasil 23 apareceu com um tom de cabelo diferente, com as sobrancelhas amenizadas e até mesmo com os lábios mais volumosos. Ela apresentou seu novo visual em uma publicação nas redes sociais.

“O BBB já me permitiu tanta coisa boa e uma delas foi me conhecer melhor e cuidar primeiro de mim. Gratidão, Felipinho, você e sua equipe foram necessários e impecáveis para essa transformação”, escreveu a ex-sister, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA LAILLA (@paulafreitasr_)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Harmonização Facial - Dra. Amanda Ponce (@dramandaponce)

Eita!

Na manhã desta quarta-feira, 1, Bruna Griphao que indicou Fred Nicácio ao Paredão que acabou o eliminando do BBB 23, mudou de ideia e passou a elogiar o médico e apresentador no Raio-X.

“Sobre o Fredão, segue o game. Que ele brilhe muito lá fora, a gente tem certeza que ele vai brilhar. E ele tem muita coisa a acrescentar pelo mundo, é um cara genial”, disse a atriz.