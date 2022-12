Irmão de Wanessa comenta participação dela no BBB 23

Cotada para o BBB 23, irmão de Wanessa Camargo conta se ela irá ou não

O irmão de Wanessa Camargo, Igor Camargo, comentou sobre os boatos de participação da cantora no Big Brother 23. Ao colunista Leo Dias, ele prometeu estar falando a verdade.

Cotada para integrar o grupo Camarote do reality, que integram os famosos, Igor Camargo negou que tais especulações sejam verdade. Ele conversou com o portal Metrópoles.

“Pode me cobrar pessoalmente e colocar meu nome como mentiroso se ela aparecer no BBB”, disse ele. A amada de Dado Dolabella também já havia desmentido os boatos, mas os seguidores não colocaram tanta fé.

Vale lembrar que Wanessa teria desistido de participar, no ano passado, pouco antes de o programa começar.

Wanessa desmentiu boatos de participação do BBB

“Como hoje até os meus amigos próximos, inclusive parte da minha equipe, ficaram questionando isso, achando que poderia ser verdade [estar no BBB], eu preciso vir aqui falar: não, eu não vou pro BBB. Não estou cotada, não, nem falei com ninguém. Tenho planos de shows em janeiro, tudo marcado já, trabalhando bastante. Já tenho férias marcadas com as crianças, então, não existe BBB”, disse ela. Os planos ainda especulados de noivado com Dado também podem ser motivo para Camargo não participar.