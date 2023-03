Irmão de MC Guimê relembra a separação do cantor e Lexa: 'Abalado'

Irmão de MC Guimê revela como o cantor reagiu ao se separar de Lexa em 2022 e o que ele planeja fazer com o prêmio do BBB 23 caso seja o vencedor

A breve separação de MC Guimê (30) e Lexa (28) abalou o cantor em sua vida pessoal. Com a participação dele no BBB 23, o irmão de Guimê, Rodrigo Dantas, relembrou como o irmão reagiu ao terminar o casamento com a cantora – eles ficaram apenas alguns meses separados e reataram no final de 2022.

O irmão do funkeiro revelou que ele ficou abalado com a separação e buscou conforto na família. “Eles mantiveram um bom relacionamento mesmo durante o período de término. O Guimê ficou muito mais próximo da família para não ficar sozinho. Ficou bem abalado, mesmo sendo uma coisa conversada. Ele é completamente apaixonado por ela”, disse ele na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Inclusive, o irmão de Guimê contou o que o funkeiro planeja fazer com o prêmio do BBB 23 caso seja o vencedor da edição. “Seria uma forma de ter mais um passo para a independência financeira e não ficar tão dependente da correria de shows. Investir também no Instituto MC Guimê, em Osasco, e ter mais tempo para construir a família que ele quer e ter os filhos de que tanto fala”, afirmou.

Lexa emociona MC Guimê com declaração de amor

Durante o Almoço do Anjo neste domingo, MC Guimê ganhou uma homenagem de sua família em um novo vídeo. Em um trecho do vídeo, ele se emocionou ao receber um recado especial da esposa, a cantora Lexa.

Em seu recado, Lexa disse: “Saiba quando eu vou cansar de dizer que você é o homem da minha vida? Nunca! E eu te amo. Estou aqui só para te ver feliz. Estou muito feliz também. Eu e toda sua família te amamos, minha vida. Estou aqui de olho em você”.

Guimê também foi homenageado por sua mãe. “Oi filho, estou passando aqui pra dizer que te amo e que você participar do BBB é uma oportunidade das pessoas conhecerem como você é”, contou ela.