Irmão de ex-BBB Fernanda desmente boato e confessa desejo de ser influencer

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabriel Villa, irmão da ex-BBB Fernanda, abriu o jogo sobre possibilidade de abrir Onlyfans após surgirem boatos

Gabriel Villa, irmã de Fernanda (32), do BBB 24, afirmou que tem interesse em continuar compartilhando detalhes de sua rotina nas redes sociais e virar influenciador digital. Em entrevista à CARAS Brasil, o bombeiro militar abriu o jogo sobre os boatos envolvendo Onlyfans e garante que tem amado a interação com o público.

"Antes desse boom da minha irmã no BBB 24, eu já vinha postando esse tipo de conteúdo. Eu gosto muito de exercício físico, posto receitas, vídeos cozinhando com minha irmã, com meus sobrinhos, correndo na praia, na academia e malhando. Então eu já tinha essa rotina e agora não vai mudar, vou continuar fazendo a mesma coisa", diz ele, que agora já está com mais de 20 mil seguidores.

Depois de causar um burburinho com fotos sensuais compartilhadas pela equipe de sua irmã, Gabriel voltou a chamar atenção dos fãs de Fernanda após cumprir uma promessa envolvendo o número de votos à favor da irmã no último paredão. Através de um vídeo, ele aparece tirando a camisa e mostrando o corpo sarado, o que rendeu alguns elogios.

Em meio a boatos sobre um possível investimento na produção de conteúdo adulto, o carioca garante que a informação não procede e confessa que ficou um pouco com medo de possíveis implicações. "Isso aí não vou seguir", frisa o bonitão, que apesar da fake news, tem adorado conversar com os admiradores.

Por ser bombeiro militar do Estado do Rio de Janeiro, Gabriel precisa manter uma postura mais discreta, até mesmo nas redes sociais. Conforme o regulamento da corporação, a conduta inadequada de seus combatentes podem gerar possíveis punições administrativas e, por conta disso, é importante preservar a imagem da insituição e seguir as regras internas.

"Teve até algumas páginas postando que eu estou fazendo Onlyfans, mas não tenho intenção de criar Onlyfans. Esse pessoal só me complica, não sei de onde surgiu essa história", afirma ele, incomodado com a repercussão da fofoca nas redes sociais.

Vale destacar recentemente Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, viveu um dilema parecido. Antes de decidir seguir carreira de influenciador digital, ele fazia parte do Exército Brasileiro e, em meio a alta exposição na mídia e oportunidades que surgiram, ele optou por evitar polêmicas e desistiu da carreira militar.