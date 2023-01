BBB 23: Irmã de Key Alves conta reação dos pais da atleta com conta da filha em site adulto: "Apoiaram"

Participante do BBB 23, Key Alves é famosa por postar fotos de lingerie em plataforma virtual

Irmã gêmea de Key Alves (23), Keyt comentou como foi a reação dos pais ao descobrirem a existência do conteúdo adulto que a filha produz nas redes sociais, em entrevista ao jornal O Globo.

De acordo com a irmã, os pais levam a situação sem grande alarde. Keyt ainda afirmou que eles apoiaram desde o início o trabalho de Key.

Confinada dentro da casa mais vigiada do Brasil, a jogadora de vôlei também conta com o apoio dos familiares do lado de fora.

"Eles apoiaram na hora, desde que não fosse algo tão pornográfico, e não é. Hoje, eles não têm problema algum com isso. Eles estão assistindo 24 horas [BBB], até mais do que eu. A gente já sabia que era o sonho dela. Então, vê-la realizando foi uma felicidade para a família inteira", disse a irmã da participante do BBB 23.

Keyt, que é líbero da equipe Vôlei Vinhedo, de São Paulo, chegou a confessar que assim como a irmã, também já teve um perfil no OnlyFans.

Contudo, destacou que não conseguiu conciliar a vida de atleta com a de modelo e deixou de postar conteúdo na plataforma, mas estuda uma possível volta.

"Não tenho mais, tive no início. Por causa da rotina intensa, não consegui fazer esses dois trabalhos, que são participar da sessões de fotos e ter minha rotina de treinos. Acabei descartando. Não cheguei a faturar uma grana tão alta porque não dei continuidade. Se tivesse dado, futuramente, cairia bem. Mas não penso em voltar. Graças a Deus, como eu tinha outros meios de trabalho, acabou não fazendo tanta falta", declarou.

BBB 23: Saiba quanto Key Alves fatura com fotos ousadas

De acordo com o Jornal Extra, Key Alves costuma faturar uma boa quantia com o trabalho na internet, incluindo as fotos sensuais e também os posts nas redes sociais.

A publicação do jornal revelou que ela ganha cerca de R$ 150 mil por mês com o seu trabalho como influenciadora digital.