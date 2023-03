Irmã de Key Alves comemora sofrimento de Lexa após polêmica no BBB23: "Acho pouco"

Irmã de Key Alves, a também jogadora de vôlei alfinetou a cantora que até então defendia o marido

Irmã de Key Alves, a também atleta Keyt Alves desabafou nas redes sociais nesta quinta-feira, 16, e comemorou a derrocada de MC Guimê no BBB23. Ela reagiu aos acontecimentos da última madrugada.

Além de rir da situação, ela lembrou que a sua irmã foi duramente criticada durante o programa. Ela ainda citou indiretamente Lexa, que defendia com unhas e dentes o cantor.

”Acho pouco! Na hora de meterem o pau na Key defendendo o bonitão como se ele fosse o bom samaritano, fizeram dizendo que era bem educado... bela educação passar a mao na bunda", disparou ela.

Mais cedo, Lexa escreveu um recado nas redes sociais para informar que não vai mais assistir ao programa e contou como está se sentindo.

“Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu estou assustada, triste e decepcionada. Dói demais!”, disse ela.

Keyt Alves, irmã da Key, postou que acha pouco tudo que está acontecendo envolvendo Lexa e Guime, pois ela falava da Key e defendia o Guime como se ele fosse um bom samaritano e bem educado. #BBB23

GLOBO IGNORA BBB

Os últimos acontecimentos no BBB 23 envolvendo a estrangeira Dania Mendez estão dando o que falar nas redes sociais, contudo, a Globo não apenas não comentou os episódios polêmicos de acusação de assédio, como também nem tocou em nenhum assunto envolvendo o reality.

A mudança brusca na programação foi logo percebida pelos telespectadores, que estão acostumados com resumo da casa mais vigiada do Brasil no Encontro e depois no Mais Você com Ana Maria Braga.

"Todo dia tem resumo do BBB nos programas Encontro e Mais Você e hoje não falaram nada... Ou a Globo vai passar pano pro assunto da festa, ou estão tomando alguma providência", opinou uma internauta.