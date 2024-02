Irmã de Davi revela detalhes da relação da mãe com a esposa do motorista

Raquel Brito, irmã de Davi (21), diz que ele não tem segundas intenções com Isabelle Nogueira (31). A parente do participante do BBB 24 quebrou o silêncio e conversou com a CARAS Brasil sobre as recentes declarações da mãe, Elisângela. A matriarca deu a entender que a amizade dos dois participantes do reality show da Globo poderia ser afetada por conta de um “eventual” interesse amoroso do motorista.

“Eu como irmã acredito muito no caráter do meu irmão. Independente da vida dele aqui fora que ele quer obrigação ou não, independente das escolhas dele, dentro da casa ele tem o caráter muito grande e ali dentro se ele falou que é amizade, é amizade", opina.

A familiar do participante do BBB 24 também se coloca como exemplo ao defender o irmão de rumores ventilados na internet. “Ele tem a mesma personalidade que eu. Quando a gente afirma uma coisa a gente vai daquela forma até o fim”, completa.

RELAÇÃO DA MÃE DE DAVI COM A NORA

Nesta terça-feira, 20, Elisângela Brito comentou uma cena em que Davi surge abraçado com Isabelle após o Sincerão. A Cunhã-Poranga do Boi Garantido consolou o amigo após a leitura de uma carta enviada pela família dele.

Nas redes sociais, a matriarca de Davi polemizou a cena ao afirmar que o filho sofreria para manter a fidelidade intacta. O motorista do aplicativo namora Mani Rego (42).

"Davi tem sido forte, viu? Sei que Davi e Isabelle têm uma amizade linda, mas... 'venha, Davi, tomar banho', outro dia, Davi disse: 'oxi'. Vamos orar por Davi, para Deus sustentar Davi , porque Isabelle é muito bonita. Mani, coitadinha, deve estar aí acidentada, porque eu estaria arrancando meus cabelos. Mani, calma, calabreso. Vai orar, calabreso, porque o negócio está sério", polemizou.

Questionada sobre os rumores de uma suposta rivalidade entre sogra e nora, Raquel afirma que as duas se respeitam. “Não foi uma indireta, elas têm uma relação muito amigável, além do normal até”.