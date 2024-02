Irmã de Davi alfineta Fernanda após acusação de assédio no BBB 24: "Perseguição"

Em entrevista à CARAS Brasil, Raquel Brito comenta reação da família com acusação de Fernanda e detona jogo de Lucas Henrique, o Buda, no BBB 24.

Raquel Brito, irmã de Davi (21), foi pega de surpresa com uma grave acusação de Fernanda (32). Em conversa na casa do BBB 24, a bailarina revelou não se aproximar do motorista de aplicativo por conta de um suposto episódio de assédio que teria acontecido na primeira semana da temporada.

"Eu tenho muitos problemas com Davi, mas é uma questão de, tipo assim, 'não me misturo muito'. Sabe por quê? Na primeira semana que ele chegou, no primeiro dia ou segundo dia, sei lá, fui dar bom dia pra ele e ele me deu um tapa na bunda", contou a sister.

Procurada pela CARAS Brasil, a irmã de Davi revela que o vídeo publicado por um dos administradores de Fernanda no Instagram trata-se de uma perseguição com o jovem, considerado um dos favoritos ao prêmio máximo do reality show.

Nas imagens completas, Fernanda diz que o baiano se desculpou com o tapa no bumbum, mas que ela não queria se aproximar do concorrente.

"Eu acho perseguição! Querem queimar ele a qualquer custo, sem saber como vai ser a vida dele aqui fora. Imagina aí, e o pior é que se ele tivesse feito, ela falaria tanto com Ele? Mesmo torcendo contra?", se revolta Raquel.

A parente de Davi disse que a estratégia por parte de um dos responsáveis pelas redes sociais da bailarina pegou toda sua família de surpresa. Ela também lamenta a acusação de Fernanda. "Ficamos triste com a postura da participante, mas não nos abalamos não. Deus dará a resposta".

Rivalidade com Buda

Na entrevista, Raquel Brito também comenta a rivalidade do irmão com Lucas Henrique (29), o Buda. Para a manicure, Davi tem lugar garantido no próximo Paredão do BBB 24. No entanto, ela se mostra confiante de que o irmão vai ser salvo pelo público.

"Buda tá tentando se esquivar do Paredão ele é mira forte de Davi. Se Davi não coloca ele no Paredão, mas ele cair em um, vai ser uma delícia. A torcida de Davi pega com força no [site do programa]!!! Se ele for pro paredão novamente, ele volta. O público sabe que ele joga limpo e as árvores do programa, as samambaias ficam irritadas. O foco é o jogo, Davi faz o jogo lá dentro e o Brasil aqui fora", conclui.