Irmã de Cezar Black chora nas redes sociais: 'Não é uma luta só nossa'

Irmã de Cezar Black, Aline Black surge com lágrimas nos olhos ao falar sobre os últimos acontecimentos na casa do BBB 23

Irmã do enfermeiro Cezar Black, do BBB 23, Aline Black apareceu emocionada nas redes sociais ao defender seu irmão. No confinamento do reality show, ele teve uma briga com Bruna Griphao e o assunto repercutiu nas redes sociais. Assim, a irmã do brother rebateu os comentários e citou a luta contra o racismo.

"O que o Black está passando dentro da casa, eu creio que, hoje, isso não é uma luta só nossa, da família e dos amigos do Black. E, sim, do público, e de todas as pessoas que são negras e estão vendo racismo ser, tão efetivamente, propagado dentro de uma rede nacional. Por uma participante que é branca e, infelizmente, não tem postura nenhuma", disse ela.

E completou: "Fico impressionada como o meu país, que tem uma grande parte de pessoas negras, a gente ainda vivencia o racismo tão forte. Chega a ser algo surreal".

Bruna Griphao grita com Cezar Black: ''Vira homem''

Na noite de quarta-feira, Bruna Griphao começou uma discussão tensa com Cezar Black e Domitila. A atriz gritou com eles durante uma briga.

"Estamos ouvindo mesmo! Vocês estão de parabéns! Black, parabéns, você só fala m*rda! E você, Domitila, vocês estão de parabéns! A gente escutou vocês falando um monte de m*rda dela. Ela chega aqui numa boa para falar com vocês e vocês têm coragem de falar que isso é assessoria, que ela instruída... Ela ficou três dias lá vendo vocês falando um monte de m*rda e os dois fazendo esse papelão! Que é isso que vocês dois fazem, papelão!", gritou falando de Larissa ter saído e voltado com informações.