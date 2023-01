Internautas elogiam a boa forma de Tadeu Schmidt: 'Que tríceps'

Tadeu Schmidt aparece de camiseta justa e os internautas não perdoam ao elogiar o corpo sarado do apresentador do BBB 23

O apresentador Tadeu Schmidt (48), que vai comandar o BBB 23, roubou a cena ao aparecer mais musculoso na TV. Os internautas mais atentos perceberam que o comunicador está com o corpo definido e fizeram questão de elogiá-lo nas redes sociais.

Durante a apresentação dos novos participantes do BBB 23, os telespectadores ficaram de olho nos tríceps de Tadeu e fizeram vários comentários na web. “O Tadeu Schmidt com uma simples camiseta polo preta e uma calça jeans: o macho mais gostoso do mundo”, disse um internauta. “Precisamos falar sobre o tríceps do Tadeu”, afirmou outro. “Reparei também no bumbum da lenda”, escreveu mais um.

Há poucos dias, Tadeu Schmidt também apareceu malhando na academia do BBB 23 ao lado do diretor de TV Boninho. Nos comentários da foto, os fãs também elogiaram o apresentador. “Bração, hein Tadeu”, escreveu um fã. “Que isso, Tadeu! Mostrando que está com os treinos super em dia, hein?”, comentou outro.

Tadeu Schmidt mostrando que os treinos de tríceps e glúteos estão em dia. 🥵 #BBB23pic.twitter.com/40dLN2Gdfi — Danilo Legends ✨ (@Reenlsober) January 12, 2023

Tio, parabéns pelo tríceps e pela bunda. ❤️ — Rica de Bonita no BBB 23 🎯 (@ricadebonita) January 13, 2023

@tadeuschmidt duvido tu passar teu treino de tríceps meu rei https://t.co/8Wh4y6Zagm — ִֶָ (@msrdior) January 13, 2023

Saiba como é o varal do BBB 23

A nossa repórter Fernanda Chaves mostrou todos os cantinhos da casa nos stories da CARAS Brasil no Instagram (@carasbrasil) e nós separamos um detalhe curioso para vocês: o varal do BBB! A área do varal – onde os brothers e sister estendem as roupas para secar – não aparece no dia a dia do reality show, já que é uma área que não tem a imagem sendo transmitida pelo pay-per-view e nem na edição do reality show. O varal fica na parte superior da área externa da casa e não é tão bonito assim.

A área de secar as roupas é bem simples e não tem acabamentos, mas tem uma câmera secreta para monitoramento da equipe do reality show. Vale lembrar que os participantes seguem as regras de subiram ao local um de cada vez para que não fiquem lá conversando.