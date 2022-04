A influenciadora brasileira Bruna Gomes ficou em terceiro lugar no Big Brother Portugal

Bruna Gomes ficou em terceiro lugar no Big Brother Portugal e ainda revelou uma surpresa na final

No último domingo, 24, a influenciadora brasileira Bruna Gomes (26) chegou na final do Big Brother Portugal e conquistou o terceiro lugar na competição.

O primeiro lugar foi para o piloto Bernardo Sousa (34), que assumiu um namoro com Bruna no reality português.

Durante a final, a brasileira fez um anúncio e revelou que voltará a ser confinada na casa de Portugal. A próxima edição do Big Brother Portugal, que já começou a partir deste dia 25, contará apenas com ex- participantes.

"Bruna, saiu da casa a poucos instantes, sente-se com coragem para entrar na casa com o pé direito de novo ?", perguntou a apresentadora do reality. Para a surpresa de todos presentes, a brasileira disse: "Sinto".

A influenciadora ainda revelou que entrará de novo no Big Brother com sede de vitória. "Fiquei em terceiro lugar, tenho que voltar lá buscar o primeiro", contou Bruna.

Para o novo namorado da ex de Felipe Neto, a notícia foi uma surpresa. "Foi um soco no estômago", revelou o campeão Bernardo. Mesmo assim, o piloto apoiou a nova namorada: "Quero que ela ganhe, merece, foi uma jogadora incrível ".

