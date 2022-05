Gustavo Marsengo sai em defesa de Paulo André após polêmica com Maíra Cardi

O ex-BBB Gustavo Marsengo concordou com a atitude de Paulo André e elogiou o ex-colega de confinamento

Paulo André (23), o vice-campeão do BBB 22, se viu envolvido em uma grande polêmica após decidir recusar um presente de Maíra Cardi (38).

Durante o reality show, a influenciadora revelou que iria decorar o quarto de Pazinho, filho do atleta olímpico, após ver como ele ficou feliz com o retorno de Arthur Aguiar (33) do Quarto Secreto do reality show.

Após o fim do programa, PA decidiu que não era correto aceitar o presente e achou melhor que a boa ação foi feita para alguém que realmente estivesse precisando. A recusa virou assunto nas redes sociais e a tag 'PA Ingrato' foi parar no trending topic do Twitter.

Ao ver as críticas que Paulo André estava recebendo, GustavoMarsengo (31) fez questão de sair em defesa do ex-colega de confinamento. "Brincadeira de mal gosto essa… Só se for #PAInGATO, atitude linda, mas que deve ser feita pra quem realmente precisa. #PASensato @iampauloandre", disse ele.

Paulo André explica decisão de recusar o presente

Após toda a repercussão da recusa do presente de Maíra Cardi, o ex-BBB fez questão de se explica para o perfil Gossip do Dia. "Então, durante o BBB minha equipe deixou em aberto para que eu pudesse responder quando estivesse aqui fora. Achei uma ação linda, realmente tem muitas crianças precisando disso. E por isso mesmo eu não poderia aceitar. Entrei no BBB para dar uma vida melhor à minha família, mas graças a Deus nunca faltou nada para eles e nem para o Peazinho", justificou.

"Esse quarto seria válido para alguém que não tem condições, e que realmente esteja precisando. Seria mais justo. Eu tenho trabalhado muito nesses últimos dias, e só consegui parar agora para ficar com a minha família. Esse foi o primeiro fim de semana que estou com eles em casa. Combinei de não falarmos sobre tudo que tá acontecendo na minha vida esses dias e apenas aproveitarmos o nosso momento juntos. Não consegui resolver muita coisa. Mas em resumo, eu não poderia aceitar algo sabendo que não precisamos, e que tantas famílias precisam... Não foi conversado nada ainda com eles sobre isso", completou ele.

