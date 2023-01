Gustavo Marsengo dá dicas para os participantes do BBB 23: "fazer o que eu fiz"

Ex-BBB Gustavo Marsengo aconselhou novos participantes da edição deste ano do reality BBB

O ex-BBB, Gustavo Marsengo, que participou da casa de vidro dentro do BBB 22, deu conselhos aos futuros participantes do reality show.

Em sua edição, Marsengo disse que colocaria fogo na casa e mandou para o paredão os participantes que ainda não tinham ido. No entanto, ele acabou se apaixonando por Laís Caldas e ficou mais calmo ao longo do final do programa. Eles estão juntos até hoje.

“Esse ano é diferente. Mas ano passado, o conselho que eu daria é fazer o que eu fiz. O conselho é ser você ser mesmo, não ser planta. Se jogar! É um jogo, uma oportunidade única. A galera pensa muito no pós e esquece do jogo”, afirmou.

Respondendo aos fãs, Gustavo respondeu se foi convidado para entrar no BBB e ele negou, afirmando que se tratou de sorte e interesse.“

Muita gente pergunta se eu conhecia alguém para entrar, mas não. É sorte. Você tem que ter sorte. São centenas de milhares de inscritos. Mas depende de você. Tem que se mostrar interessante para as pessoas que julgam e escolhem que vai ficar na dentro”, finalizou.

Veja post de Gustavo Marsengo: