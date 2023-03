Gustavo fala sobre formar casal no BBB 23 e revela se pretende casar com Key Alves

Sexto eliminado do BBB 23, Gustavo refletiu sobre o seu envolvimento com a jogadora de vôlei Key Alves e o futuro do casal

Gustavo, o sexto eliminado do BBB 23, participou do 'Mesacast do BBB Tá On' e falou sobre o seu envolvimento com Key Alves.

Durante o programa, o fazendeiro foi questionado sobre o futuro do casal Guskey fora do reality show, e se eles pretendem se casar. O ex-BBB afirmou que pretende conversar com a jogadora de vôlei quando ela deixar a atração, mas ressaltou que não pretende casar por enquanto.

"Tem que ir com calma, gente. Vocês querem me casar!", disse ele, aos risos. "Vamos esperar ela sair e, aí, a gente vai conversar", acrescentou ele.

Depois, Gustavo também falou sobre o jogo da affair, que já está no paredão após ter sido indicada por MC Guimê, que atendeu ao Big Fone. "Ela tá fazendo o jogo dela, agora sem mim. Eu tô confiante que ela consegue se salvar e ficar mais tempo dentro da casa", afirmou.

Gustavo repensa sobre formar casal

Ainda durante a participação no 'Mesacast do BBB Tá On', Gustavo revelou que não sabe se voltaria a formar casal no Big Brother Brasil, caso tivesse a chance de participar novamente do reality. Ele analisou se um affair na casa pode influenciar o jogo.

"Não sei se eu faria casal. Aconteceu, foi do jeito que aconteceu. Mas, analisando de fora, hoje, não sei se eu faria casal de novo. Acho que não, porque isso interfere no jogo. Você acaba querendo jogar junto e a pessoa pensa de uma forma e você pensa de outra", refletiu.

Em seguida, ele ainda reveliu que estar envolvido com alguém no game te impede de desabafar com outros participantes. "A gente acaba se apegando, porque você quer uma pessoa para confiar, desabafar. Então, assim, você acaba se apegando à ela e você não pode falar com todo mundo da casa o que você sente", completou.

