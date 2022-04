Gustavo, do BBB 22, fala sobre futuro com Laís: "Eu quero tentar"

Gustavo revelou que ainda vai conversar com Laís, mas pretende namorar a ex-sister

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 19h33

Gustavo Marsengo(31) e Laís Caldas (30) viveram um affair durante o período que estavam no BBB 22.

Após ser eliminado do reality show na noite desta última terça-feira, 19, o ex-brother teve uma breve conversa com a médica durante sua participação no Bate-Papo BBB, e até descobriu que a ex-sister ficou com ele por causa de uma estratégia.

Mas a descoberta não mudou o sentimento de Gustavo por Laís, e em entrevista para o portal Gshow, ele confessou que pretende namorar sério com a ex-sister. Além disso, ele comentou se a relação deles atrapalhou seu jogo.

"Eu já via a Laís e a achava atraente na TV, mas eu não esperava viver um romance, um sentimento tão grande. Tanto que quando eu entrei, falei que sabia diferenciar muito bem o sentimento do game e que isso não iria abalar meu jogo. Mas em um primeiro momento que marcou o programa, que foi quando eu sabia que ia ao Paredão e precisava de um voto para desempatar com o Eli, que a Nat promete que não vai votar em mim e vota para salvar o Eli e a Laís não faz o mesmo comigo, eu percebi que eu não sabia diferenciar tão bem o sentimento do jogo. Eu entendi os motivos dela por não ter votado no Eli e respeito", explicou ele.

O ex-BBB relembrou outra situação que o deixou chateado e na ocasião ele decidiu se afastar da affair. "Teve também aquele jogo do Bate e Volta insano, contra o Arthur e a Jade, que eu consegui escapar. Só que ela também entendeu o meu lado de ficar chateado, tanto que depois eu conversei com ela, no outro dia, e achei melhor a gente se separar para eu poder realmente só pensar no jogo. Mas passou um dia e eu não consegui ficar olhando para ela sem poder beijá-la. Aí eu falei: 'Olha, quer saber? É melhor sofrer só no domingo do que de segunda a sábado. E já que a gente não é aliado no jogo, eu vou continuar o meu'. No final, acredito que o meu relacionamento com ela foi um ponto positivo para o meu jogo", afirmou.

Relacionamento fora da casa

Gustavo contou que ainda não teve tempo de conversa com Laís, mas pretende engatar um romance com a médica.

"A gente conversou bem pouco: no programa da Rafa e depois a gente fez uma videochamada rápida, em que ela e minha mãe já estavam best friends. Eu ainda nem liguei meu celular, falei com ela pelo da minha mãe. Vou ficar no Rio até a próxima semana e ela já está vindo para cá também. A gente vai sentar e conversar."

O ex-BBB ressaltou que mesmo com a distância, já que eles moram em estados diferentes, quer fazer dar certo. "Eu quero que dê certo, a gente vai tentar. É óbvio que as nossas vidas são totalmente diferentes: ela mora a quase 2 mil quilômetros de distância de mim. Mas eu quero tentar viver um amor aqui fora com ela", finalizou.