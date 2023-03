Guerreira! Domitila do 'BBB23' mora em casa simples ao lado da mãe; veja fotos

Domitila do 'BBB23' mora em casa simples em Recife; aos 38 anos, ela ainda não conquistou a casa própria

Uma das postulantes do prêmio do BBB23, Domitila Barros ainda mora ao lado da família mesmo aos 38 anos. A integrante do time Camarote vive em uma casa pequena em Recife, capital de Pernambuco.

Em fotos publicadas no perfil da sister nas redes sociais, é possível ver detalhes da decoração e da simplicidade do local em que ela mora com a mãe e a irmã - as duas, inclusive, dividem o mesmo quarto com duas camas de solteiro.

Nos detalhes da sala de estar e do quarto é possível ver elementos místicos que ela demonstrou ter afinidade durante o programa. Aos 38 anos, a participante do programa também é modelo, atriz, cantora, empreendedora e ativista social brasileira que conquistou o título de Miss Alemanha em 2022.

O sonho da sister sempre foi dar melhores condições para a família - pelo menos foi o que revelou a mãe da participante ao jornal 'O Globo'. "Ela sempre teve essa preocupação de proporcionar coisas melhores pra gente. Ela disse: "Mainha, se eu ganhar, quero comprar uma casa bonita pra você". Fico emocionada porque ela luta muito. É uma guerreira. É muito difícil, mas ela sempre está tentando viabilizar essas coisas pra gente", contou a mãe da participante do BBB23.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domitila Barros (@domitila_barros)

Amanda e Larissa se estranham e protagonizam climão: ''Chato''

Após o resultado do Paredão desta terça-feira, 28, as sisters do Quarto Deserto decidiram falar sobre as próximas indicações no jogo. Mais uma vez foi discutida a possibilidade de colocar Domitila na berlinda.

Durante a conversa, Amanda se mostrou incomodada e disse que precisa avaliar se colocaria a miss direto no Paredão, caso fosse líder. Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa então falaram acreditar que seja a hora da pernambucana ir para a berlinda.

Diante da situação, a médica e a professora de Educação Física acabaram se estranhando e protagonizaram um climão. "Vou falar mais nada. Dou minha opinião, parece que ninguém ouve", disse Larissa, que continuou o desabafo: "Desde quando cheguei, eu vou falar alguma coisa: 'Ah, porque a gente tem que votar em qualquer um' e o tempo inteiro você fala: 'Não, mas eu tô desde o começo falando isso'. Toda hora dando indireta. É chato".