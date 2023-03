Gretchen defende Lexa após atitude de Guimê no BBB 23: 'Se afaste'

Gretchen decide apoiar Lexa após MC Guimê ser visto passando a mão em sister no BBB 23: 'Conte comigo'

A cantora Gretchen decidiu escrever um recado para a cantora Lexa após o marido dela, MC Guimê, se tornar assunto nas redes sociais. Na madrugada desta quinta-feira, 16, o artista deu o que falar com suas atitudes na festa do BBB 23, da Globo. Ele foi visto passando a mão no corpo da sister Dania Mendez, que é a mexicana que está fazendo intercâmbio no reality show, e chocou os fãs, já que ele é casado com Lexa e eles reataram o relacionamento há pouco tempo.

Nas redes sociais, Gretchen escreveu um texto para apoiar Lexa no meio desta repercussão e aconselhou a jovem a ter o seu tempo para lidar com isso.

"Minha linda Lexa. Não somos tão próximas. Mas senti vontade, como mãe que sou, de te dar um colinho. Por seres uma pessoa pública, todos opinam, julgam e dão palpites. Quero que você se sinta acolhida. Acarinhada. E aconchegada, por todas nós mulheres. Se acalme, se afaste um pouco sim, e espere acontecimentos futuros. O que importa de verdade é que você esteja feliz e confortável em qualquer decisão que você tome. Você é realmente uma mulher incrível, linda, independente e poderosa. Sinta-se abraçada. E qualquer coisa estou por aqui. Conte comigo", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Lexa reage nas redes sociais após atitude de MC Guimê

Durante a madrugada, a cantora Lexa apareceu em seu Twitter para se pronunciar sobre as atitudes de MC Guimê na festa. Ela tirou de seu perfil no Instagram a frase "Team Guimê", que significa sua torcida para o esposo. Então, ela desabafou sobre como está se sentindo.

"Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer", escreveu.

E completou: "Vou descansar, amanhã é um novo dia. Eu não tô bem.. preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui".