Grávida, Viih Tube rebate comentários de haters: ''Tô com hormônios à flor da pele''

Viih Tube e Elizer revelam como estão lidando com os comentários negativos de ataques após o anúncio da gravidez da influenciadora

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 10h27

Na noite da última quinta-feiram 22, os ex-BBBs e papais de primeira viagem Eliezer (32) e Viih Tube (22) responderam a algumas curiosidades de seus seguidores em vídeos no Instagram Stories. Sem filtros, o casal não poupou detalhes ao responder às dúvidas deixadas pelos fãs.

Entre as perguntas, o casal foi questionado se já está morando junto. "Eu diria que eu tenho duas casas e você tem uma só", brincou Viih Tube. "Mas eu tô ficando bastante aqui com ela, ela fica bastante lá comigo também", rebateu Eliezer.

Viih Tube e Elizer revelam como estão lidando com os comentários negativos de ataques após o anúncio da gravidez:

Porém, a que mais chamou a atenção foi os dois falaram como lidam com os haters que aparecem na web para criticá-los, principalmente após o anúncio da gravidez. "Nós estamos tão felizes, está tudo acontecendo na nossa vida de maneira tão mágica...", começou o ex-brother, que foi interrompido pela namorada. "Mentira, tô com os hormônios à flor da pele, tô com vontade de matar. Ainda mais quando fala dele, fico com um ódio", admitiu ela.

"Depois que eu passei pelo Big Brother, qualquer coisa que falam de mim, eu acho graça, levo na brincadeira. Falei para ela uma coisa, para mim só importa o que ela, minha família e as pessoas que realmente gostam de mim, fãs e amigos, acham", completou o ex-BBB.

Eliezer escuta o coração do filho

O ex-BBB Eliezer aproveitou o clima de TBT para relembrar um momento muito emocionante da gravidez de Viih Tube. O ex-BBB compartilhou o vídeo do casal escutando o coração do filho pela primeira vez e emocionou. "Primeira vez que escutei o coraçãozinho do meu filho", disse no vídeo.

Já na legenda, o influenciador falou da emoção que sentiu ao escutar o coração do bebê. "#tbt do dia mais emocionante da minha vida, até agora. O dia que escutamos o coraçãozinho do nosso pacotinho", escreveu ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!