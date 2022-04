Grande final do BBB 22 terá shows de Linn da Quebrada, Maria e Naiara Azevedo

Além das ex participantes, a grande final do reality terá shows de Jão, Xamã, Paulo Ricardo e outros nomes

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 18h51

Com a grande final do BBB 22 se aproximando, a Rede Globo anunciou nesta sexta-feira, 22, as atrações musicais que irão performar no último episódio do reality.

Na próxima terça-feira, 26, as ex participantes Linn da Quebrada (31), Maria (21) e Naiara Azevedo (32) voltam para a casa mais vigiada do Brasil, mas desta vez cantando para os finalistas.

Além das sisters eliminadas, a grande final terá shows de Jão (27), Léo Santana (34), da dupla Matheus & Kauan e do rapper Xamã (32).

E é claro que o dono da música de abertura do BBB, Paulo Ricardo (59), não poderia faltar no line-up de shows da grande final do BBB 22!

Confira aqui o anúncio dos shows da grande final do BBB 22!