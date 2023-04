Globo poupa Cauã Reymond e não exibe gafe vergonhosa no 'BBB23'

Globo poupa Cauã Reymond; em sua visita à casa, ele cometeu uma gafe que o deixou constrangido

A Globo "poupou" Cauã Reymond e deixou de exibir uma gafe inacreditável do ator durante sua visita à casa do BBB23. Eles não exibiram o momento constrangedor no qual ficou evidente que ele nunca assistiu ao programa.

Tudo aconteceu logo depois do galã pisar na casa. Em conversa com os brothers, ele fez uma pergunta citando o apresentador Tadeu Schmidt. “Eu quero saber por onde o Tadeu entra”, disse ele.

Confusos, os brothers lembraram o ator que ele apresenta o reality do estúdio. “Ele não entra”, disseram. Visivelmente constrangido, ele mudou imediatamente de assunto. “Eu tô sabendo que a partir do dia 25 essa casa vai estar liberada”, brincou ele.

O momento não foi exibido no programa ao vivo desta segunda.

Cauã Reymond entrou na casa do BBB para divulgar Terra e Paixão, próxima novela das nove da Globo que estreia em maio. O ator é o protagonista da trama assinada por Walcyr Carrasco.

BBB 23: Ricardo Alface critica possível Top 3 com sisters do Deserto

Ricardo Alface e Domitila Barros conversaram sobre os rumos do jogo na reta final do BBB 23. No Quarto do Líder, o biomédico e a ativista comentaram sobre a possibilidade de Top 4 só com as sisters do Deserto, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa.

A modelo afirmou acreditar ser um "absurdo" se a final for apenas com as integrantes do Deserto. "Entender agora que, se pá, é um Top 5 só do Deserto é, pra mim, muito absurdo, por tudo que passei nesse jogo. É muito absurdo! Querendo ou não, nós somos agora aliados, mas você, originalmente, é do Deserto. Se volta Larissa e Amanda, é um Top 5 só do Deserto. Se volta, por exemplo, eu e Larissa, é um top 5 Bruna, Larissa, Aline, eu e você. Se volta eu e Amanda, aí é Bruna, Aline, Amanda, eu e você. É um top 5 muito longe de tudo que podia imaginar", disse ela.

