Globo divulga vídeo de inscrição de Amanda para BBB 23: ‘Me entrego’

Emissora carioca revela vídeo de inscrição de Amanda, ganhadora do BBB 23 e web acusa médica de mentir nas promessas

Nesta sexta-feira, 28, a emissora carioca TV Globo resolveu divulgar o vídeo que a médica Amanda Meirelles, ganhadora do Big Brother Brasil 23, enviou para passar pela seletiva do reality show da vênus prateada. Parte do elenco dos Pipocas, a mais nova milionária precisou passar pelo processo como todos os participantes até ser escolhida pelo Big Boss, Boninho.

Durante o vídeo, a profissional da saúde aparece bastante confortável em sua casa, sentada no sofá, usando uma blusa de gola alta. Amanda dá alguns detalhes de como ela é, prometendo se jogar de cabeça no reality. “Meu nome é Amanda Meirelles, eu tenho 31 anos, apesar da maturidade ser um pouquinho menos”, começou a milionária.

“Ainda estou buscando qual que é o meu lugar no mundo… Sou uma pessoa totalmente adaptável e não estou presa a nada”, continuou Amanda, falando que já morou em diversos lugares do Brasil, sendo uma pessoa “modelável”.

“Eu trabalho com UTI, sou médica. E eu gosto muito do caos, eu adoro gerenciar o caos. Eu tô acostumada a trabalhar com situações inusitadas, com complicações e com coisas que não estão muito planejadas. Eu adoro colocar pessoas onde eu quero que elas estejam fazendo o que eu quero que elas estejam fazendo”, comentou, em outra parte da gravação.

Já em outro trecho do vídeo, a médica se mostrou bastante confiante na vitória. “Eu tenho muita chance de ganhar porque eu sou uma pessoa que dou muito de mim. Nas provas de resistência, eu vou ficar até o final. [...] Eu sempre me entrego bastante e eu sou muito competitiva. Eu tenho problema em perder”, confessou.

“No final eu vou estar passando meu CPF pra vocês porque vocês vão estar fazendo o PIX pra mim. Eu vou cativar a galera, vou cativar dentro da casa e vou cativar fora”, apostou Amanda, sobre sua fama dentro e fora do programa.

Por mais que muitos usuários tenham gostado do estilo confiante da médica, outros internautas se mostraram bastante insatisfeitos, se sentindo até enganados pela produção do programa. “Boninho realmente acreditou nela, até a gente vendo ela falar assim ia acreditar”, comentou um. “Ela enganou a produção do programa. Esse vídeo é o de uma vilã que iria manipular todo mundo lá dentro! Entrou, mudou 100% o roteiro”, criticou outro.