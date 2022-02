Globo confirma casa de vidro e novos participantes no BBB 22

A Rede Globo confirmou a volta da casa de vidro e novos participantes no reality show

Vem novidades aí!

Na noite desta sexta-feira, 4, a Globo anunciou algumas novidades para o BBB 22.

Após alguns pedidos do público, a emissora confirmou a volta da casa de vidro com dois novos moradores do time Pipoca, ainda não revelados.

Os novos participantes serão um homem e uma mulher. Eles estão em um confinamento individual que durará sete dias, e estão sem contato com o mundo externo. Assim como os brothers que estão na casa, os novos participantes estão vacinados e testaram negativo para a covid-19. Antes de entrarem na casa, serão novamente testados.

A grande novidade

Segundo a TV Globo, a maior novidade da casa de vidro deste ano é que ela será montada na atual residência dos brothers, mas eles não deram detalhes onde ela ficará e quando isso deve acontecer.

A emissora também respondeu alguns questionamentos que provavelmente surgirá nos fãs dos reality. Eles terão informações privilegiadas do jogo? Se entrarem, sim. Eles estão cientes de tudo que aconteceu no jogo e fora dele? Sim.

Mesmo a produção sabendo que muitos acharão injusto eles terem informações privilegiadas, eles garantem que a decisão final sobre a dupla entrar ou não no BBB 22 caberá única e exclusivamente ao público do 'Big Brother Brasil', que participará de uma votação para definir o futuro dos dois.

