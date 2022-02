Gizelly Bicalho diz que Pyong Lee rompeu amizade com ela após o BBB 20: ''Me magoou muito''

Em entrevista, ex-BBB Gizelly Bicalho diz que o youtuber Pyong Lee não quis amizade com ela após o 'BBB 20'

Redação Publicado em 23/02/2022, às 10h34

A ex-BBB Gizelly Bicalho (30) surpreendeu o público nesta semana, 22, ao fazer uma forte revelação sobre sua amizade com o influenciador Pyong Lee (29).

A advogada, que construiu uma amizade forte com o youtuber no reality show da TV Globo, contou que ele não que não quis dar continuidade fora do BBB 20.

Em entrevista ao podcast Link Podcast, a influenciadora contou que ela e o ex-BBB não conversam um com o outro há dois anos. De acordo com ela, após deixar o confinamento, ela contatou o mágico, mas ele disse apenas que "não podia" falar com ela, e também não explicou o motivo.

Gizelly Bicalho diz que Pyong Lee rompeu sua amizade com ela após o BBB 20 e não explicou o motivo:

"Não temos contato. Essa foi uma dor quando eu saí, que eu vim chorando do Rio de Janeiro... Ele me disse que não podia falar comigo, só isso que eu tenho para dizer", relembrou. "Eu saí [do reality] tentando falar com ele, tipo assim: 'Estou famosa, como assim? O que está acontecendo?'. E ele disse: 'Eu gosto muito de você, mas não posso falar com você'. E esse foi o único contato que eu tive com ele em dois anos", completou.

Gizelly Bicalho afirmou que ficou bastante abalada com a situação e se questionou se tudo que eles viveram no confinamento foi uma mentira e se a amizade foi algo "unilateral": "Isso me magoou muito por muito tempo. Eu chorava na viagem, na minha casa, e pensava: 'Será que vivi uma mentira durante dois meses? Será que foi uma amizade unilateral?'", apontou.