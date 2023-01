Giovanna chora ao voltar pra casa após Casa de Vidro: 'Exaustão mental chegou'

A gamer Giovanna Leão perdeu a disputa da Casa de Vidro e não entrou para o BBB 23

Não foi dessa vez! A participação de Giovanna Leão (25) na Casa de Vidro não agradou os fãs do programa e a ruiva teve que voltar para a casa de mãos abanando. Após diversas tentativas de cancelamento, a gamer não conseguiu a chance de figurar no elenco do reality e teve uma breve passagem pela Globo.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Giovanna aparece voltando para casa aos prantos e é amparada pelo cachorrinho da família. “Mamãe já chorou muito, mamãe não aguenta mais chorar”, diz a ruiva para o amigo de quatro patas, “Exaustão mental chegou”, ainda disparou Giovanna em conversa com um familiar.

Na legenda, a ruiva agradeceu o carinho dos fãs. “Oi leõeszinhos do meu coração, sou eu aqui!!! Muito muito obrigada por todo o acolhimento e carinho que estou recebendo de vocês!”. E complementou: “Sou só gratidão! Tô recebendo colo da minha família e dos meus pets”, declarou e fez questão de agradecer também a equipe do reality.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Leão 🦁 (@giovannafleao)

Entre os comentários, Giovanna recebeu apoio dos admiradores, que querem ver a ruiva integrar o elenco de outro reality: “SE PREPARE PARA A FAZENDA, questão de jogo, lá é melhor! BBB é paz e amor dms”, criticou um fã, “Você merecia muito entrar e ter a oportunidade de mostrar que errou, mas que também evoluiu, sucesso Gi”, disse outro.

BBB 23: supostas desistências de Camarotes teriam causado improviso

A lista de participantes do BBB 23 saiu, mas os Camarotes da edição dividiram opiniões na internet: enquanto parte do público achou o elenco interessante, outros internautas criticaram a fama dos escolhidos, que seriam “desconhecidos”.

Mas segundo o site 'Área Vip', houve um bom motivo para que Boninho (61) tenha escolhido “subcelebridades”. A desistência de grandes nomes, como o de Paula Fernandes(38), teriam feito o diretor repensar os integrantes do reality e selecionar novos participantes de última hora, o que explicaria a aleatoriedade dos nomes.