Gil do Vigor relembra com bom humor cena do BBB 21 depois de um ano

Gil do Vigor postou um vídeo lembrando uma cena icônica de sua participação no Big Brother de 2021

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 18h44

Nesta segunda-feira, 21, Gil do Vigor (30) relembrou um momento seu no Big Brother 21 após um ano do ocorrido.

A cena do participante do BBB 21 que completa um ano é a que Gil, após ficar irritado com informações desconexas sobre ele na casa, joga um copo e uma escova de dente no gramado do Big Brother e grita que está indignado.

Na legenda da postagem feita no seu Instagram, o semi finalista do reality-show escreveu: "Um ano atrás eu estava indignadoo!! E vocês como estão hoje? Saudades BBB e eterna gratidão por ter mudado a minha vida".

Nos comentários, o segundo eliminado do BBB 22, Rodrigo Mussi (36) escreveu elogiando Gil: "Lenda". E o cantor Mateus Carrilho (33) enalteceu o ex-participante: "Você foi gigante".

Os fãs de Gilberto gostaram de relembrar a cena e rasgaram elogios para o economista. "Serviu entretenimento demais", escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: "O melhor participante de todos os BBB sim".

Confira aqui o post do Gil do Vigor!