Gil do Vigor recorda vídeo com Juliette e brinca: "Vencendo os limites para ajudar uma amiga"

O ex-BBB Gil do Vigor relembrou o vídeo segurando o seios de Juliette enquanto ela trocava de blusa durante o 'BBB 21'

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 16h23

Na tarde desta terça-feira, 16, Gil do Vigor(31) divertiu os seguidores das redes sociais ao recordar um momento divertido que viveu ao lado de Juliette Freire (32) durante o Big Brother Brasil 21.

Em seu perfil no Instagram, o economista publicou o vídeo de quando a vencedora do reality show da TV Globo pediu para que ele segurasse seu sutiã para que ela pudesse trocar de blusa. A reação dele ao tocar os seios da então sister divertiu os colegas de confinamento e o público.

Na legenda da publicação, Gil do Vigor confessou para os fãs que precisou se esforçar para ajudar Juliette. "Vencendo os limites para ajudar uma amiga! Ahahahah @juliette", brincou o ex-BBB na legenda da publicação.

Os internautas se divertiram com a recordação. "Icônico", disse um seguidor. "Só você mesmo, Gil", escreveu outra. "Esse dia foi inesquecível", afirmou uma seguidora. "A dupla de milhões, que momento", falou uma fã.

Confira o vídeo de Gil do Vigor e Juliette no 'BBB 21':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

Gil vai tirar a habilitação

Morando nos Estados Unidos para concluir seu PhD, Gil do Vigor revelou aos seguidores que vai aprender a dirigir. Após mostrar o carrão que comprou, o ex-BBB contou que decidiu tirar a carteira de habilitação e revelou que em breve estará dirigindo seu veículo novo. "Já já vou começar a aprender a dirigir! As aulas do vigor estão vindo aí e já já estarei dirigindo", celebrou ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!