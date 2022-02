Gil do Vigor exibe vídeo de inscrição para o BBB e web reage: ''Não levou o prêmio, mas ganhou o Brasil''

Participante do BBB21, Gil do Vigor revela vídeo de inscrição para entrar no reality e ganha apoio dos internautas

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 11h57

Nesta quinta-feira, 24, Gilberto Nogueira (30), o Gil do Vigor, aproveitou o clima de nostalgia na web para resgatar uma gravação marcante de sua carreira.

Antes de se tornar um ícone reconhecido pelo público, o economista fez um divertido vídeo de inscrição para entrar no Big Brother Brasil 2021.

“O Brasil me ama, o Brasil me quer… Esse é o meu vídeo de inscrição pro BBB! E não é que me chamaram mesmo? Melhora”, escreveu ele na legenda da publicação em tom bom humorado.

Pelos comentários, os fãs enalteceram a personalidade única do ex-brother. “Maravilhoso demais”, disse um. “Não levou o prêmio, mas ganhou o Brasil”, disparou outro. “Meu campeão”, declarou mais um.

Aproveitando a nova edição do programa, Gil não só tem comentado sobre as novidades do reality como também tem compartilhado momentos inesquecíveis que viveu dentro do BBB durante sua participação.