Gil do Vigor e Rico Melquiades postam vídeo engraçado com participação de Rodrigo Mussi

O ex-BBB e o vencedor de A Fazenda encenaram uma briga em que gritavam seus bordões

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 19h00

Nesta quinta-feira, 10, o ex-BBB Gil do Vigor (30) e o vencedor de A Fazenda, Rico Melquiades (30) , protagonizaram um vídeo engraçado!

Na esquete, os ex-participantes de reality-shows estão participando de um "jogo da discórdia" e Rico coloca um papel escrito "Peso Morto" na testa de Gil.

Depois disso, a dupla começa a se xingar com alguns de seus bordões mais conhecidos. O ex- Fazenda começa a chamar Gilberto de "cobra caninana", apelido que deu para a modelo Dayane Mello (32) no programa.

Já o semi-finalista do BBB 21, chama Rico diversas vezes de "basculho" imitando sua briga com a cantora Pocah (27).

Quando a treta fake dos dois começa a ficar física, o segundo eliminado do BBB 22Rodrigo Mussi(36) entra em cena para apartar a briga.

Na legenda da postagem, Rico escreveu: "Vocês diriam SIM para essa dupla na casa de vidro?". Fazendo referência à votação que acontece nesta sexta-feira, 11, em que o público do Big Brother decidirá se os participantes Gustavo e Larissa entram na casa.

Quem apareceu nos comentários foi Rodrigo, que brincou: "Eu tava de planta". A ex-Fazenda Mileide Mihaile (32) também marcou presença nos comentários escrevendo: "Que encontro BRASIILLL".

Os fãs dos ex-participantes adoraram a ideia da dupla na Casa de Vidro! "Boninho faz alguma coisa e coloca esses dois na casa, eu imploro", escreveu uma seguidora. Outra fã comentou: "Isso sim ia ser entretenimento".

Confira aqui o vídeo de Rico e Gil!