Gil do Vigor, Arthur e Caio se reencontram e fãs se encantam: ''Melhor BBB''

Gil do Vigor aparece recebendo beijo na bochecha de Arthur Picoli e Caio Afiune

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 15h37

Do BBB 21 para a vida!

Nesta semana, Gil do Vigor (30), Arthur Picoli (27) e Caio Afiune (33) se reencontraram e animaram muito os fãs.

Inclusive, nesta quinta-feira, 26, o economista usou o Instagram para publicar uma sequência de fotos divertidas com os outros dois.

Na primeira imagem, o crossfiteiro e o fazendeiro apareceram dando um beijo na bochecha do amigo. Na segunda, eles estavam ‘gritando’ com Gil. Na terceira, abraçando ele. E, no último, posaram apenas o influenciador e o atleta.

“Eu sou o Big. Eu sou o Brother. E eu sou o Brasil!”, escreveu na legenda do post recriando um momento que viveram durante o confinamento.

“Saudade dos 3”, lamentou Projota (36) nos comentários. “Amo esse trio”, “pode ter inveja?”, “sinto inveja colorida”, “saudades do melhor BBB”, “me chamem para esse encontro”, “como amo esses três” e “amizade de milhões”, disseram os seguidores.

Veja os registros de Gil do Vigor, Arthur Picoli e Caio Afiune: