Gil do Vigor agita a web ao surgir na cama com amigo

Sem camisa, Gil do Vigor faz careta em foto com rapaz: 'Gentil e romântico'

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 08h42

O ex-BBB e economista Gil do Vigor (30) deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar uma foto na cama. Ele apareceu sem camisa e ao lado de um amigo.

Na legenda, o ex-BBB contou que, por enquanto, eles são apenas amigos e elogiou o rapaz. “Ai gente, como não amar esse menino? Ele é super fofinho, gentil e romântico. Por enquanto meu amigo mas vocês sabem que meu coração canceriano já está criando várias e várias coisas [risos]. Sigamos! Agora me falem, né lindinho? Ahhhh”, disse ele na legenda.

Na semana passada, Gil do Vigor viralizou na internet após dar um beijão no programa Mais Você, da Globo. Ele foi o protagonista de um quadro de namoro na atração de Ana Maria Braga (73). Ao encontrar um pretendente, Gil deu um beijo no rapaz e a imagem foi muito comemorada pelos internautas.

“Um beijão desses logo no café da manhã é melhor que pão na chapa”, comentou um fã. “10h da manhã e um beijão gay na TV. Gil do Vigor, você venceu”, escreveu outro. “Gente, o que foi esse beijão do Gil e Raimundo em rede nacional? Coisa mais linda”, comentou mais um.

Foto de Gil do Vigor na cama com amigo: