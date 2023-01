Gabriel Santana se declara “Piranha” depois da primeira festa do BBB 23

Gabriel Santana surpreendeu os brothers com flertes e falou sobre suas ações na festa de ontem

O ator que deu vida ao Renato no remake de Pantanal, novela da Globo, Gabriel Santana (23), chegou ao BBB e se apresentou de forma tímida, com poucas palavras. Na festa de ontem, o moreno fez várias investidas em flertes com o brothers e resolveu comentar sobre o assunto com uma declaração pra lá de polêmica.

Nesta quinta- feira, 19, o elenco conversava sobre as atitudes de Gabriel, que beijou o médico Fred Nicácio (35) e teve um flerte negado pela sister Paula (28). Além disso, Gabriel também declarou na festa que se o modelo, o outro Gabriel (24), fosse bissexual, investiria nele também. No bate-papo, o ator foi bem claro: “Quem me conhece sabe a piranha que eu sou”, disse em tom de brincadeira.

A fala repercutiu na internet e vários internautas usaram o Twitter para relatar que também se surpreenderam com Gabriel: “Faria loucuras por esse homem”, elogiou um. “Acho que a maior revelação desse bbb é o Gabriel Santana, diga aí ... ninguém imaginou que o mosca fosse assim”, comentou um fã do reality, se referindo ao personagem Mosca interpretado pelo ator Chiquititas. “Realmente, muito piranha ficamos de cara”, opinou outro.

Ex de Gabriel Santana revela reação ao descobrir sexualidade do ator

Assim que entrou no reality, Gabriel Santana se declarou bissexual e fez questão de deixar claro que estava disponível para meninas e meninas logo em sua apresentação. A ex-namorada do brother Nicole Tulcheski foi questionada sobre a declaração em suas redes sociais e revelou sua reação.

Nos stories, Nicole abriu o coração sobre o ex-namorado: “Fico muito feliz por ele ter falado abertamente sobre o assunto, quando conversamos por telefone eu disse que dava todo o apoio para ele se auto descobrir… A felicidade dele também resulta na minha felicidade. Ele foi muito importante na minha vida… O importante é que ele se sinta feliz.”, disse com carinho.