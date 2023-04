Gabriel Santana, do BBB 23, confessa que teve medo de expor sexualidade: "Ninguém nunca soube"

Em entrevista à CARAS, Gabriel Santana falou sobre seus medos e angústias após revelar sua bissexualidade durante o BBB 23

Desde que pisou os pés na casa do BBB 23, Gabriel Santana (23) tem surpreendido ao exibir detalhes de sua personalidade. Nas primeiras horas do confinamento, o ator revelou ser bissexual e gerou a maior comoção nas redes sociais. No entanto, o artista garante que poucas pessoas sabiam sobre isso .

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabriel Santana abriu o coração e confessou que por muito tempo teve medo de falar sobre o assunto abertamente. Conforme o ator, ele temia perder oportunidades de trabalhos.

"Pelo fato de ser uma pessoa preta, eu já sou categorizado em um lugar onde as oportunidades de trabalho para mim são diminuídas, ou seja, eu sou sempre chamado para os mesmos personagens, com a mesma trajetória, com os mesmos desafios. São sempre pessoas marginalizadas, personagens que têm uma condição social mais baixa, todos os meus personagens sempre foram isso", disse.

"Sempre fui colocado numa caixinha por conta da cor da minha pele e o fato de me assumir bissexual, me fez ficar por muito tempo com medo de ser colocado em mais uma caixinha", completou.

Depois de alguns anos no ar e com uma carreira respeitada, Gabriel celebrou o fato de ter conseguido mostrar seu talento e provar que sua sexualidade não impede de dar vida a personagens diferentes: "Ninguém nunca soube o cara é bissexual e mesmo assim eu consegui interpretar personagens que foram héteros".

Ainda sobre carreira, o artista revelou que vê seu destaque na televisão como uma oportunidade de encorajar outros jovens pretos e pessoas LGBTQIA+ a seguirem seus sonhos.

"Acho que tem uma questão muito importante política, de a gente se posicionar mesmo. Meu corpo representa muita coisa para as pessoas. Eu, Gabriel Santana, represento muito para a sociedade. É muito importante que outros jovens pretos, bissexuais, gays ou de qualquer outra minorias sociais, olhem para minha trajetória e se identifiquem de alguma forma", disse.

DESABAFO SOBRE SAÚDE MENTAL

Elogiado pelo seu jeito sensato e sincero quanto aos desafios proporcionados pelo reality global, Gabriel Santana confessou que o confinamento foi uma verdadeira prova de fogo e que provavelmente terá que passar por um longo tratamento para tentar entender o que aconteceu.

"O confinamento é muito louco, não vou mentir, não. A gente se depara com muitas coisas da gente que não esperava conhecer e isso é muito louco. Mas eu acho que eu consegui lidar bem com isso dentro da casa e isso não chegou a me abalar. Tentei aprender o máximo possível com meus erros e com as coisas que fui descobrindo sobre mim", disse.

Agora longe de todos os problemas do confinamento, Gabriel garante que vai continuar a jornada de aprendizado fora do jogo. "Aqui fora é a mesma coisa, cuidar da minha saúde mental, cuidar do meu estado emocional, fazer bastante terapia e entender alguns processos que eu não consegui entender 100% lá dentro. Continuar esses processos aqui fora, na terapia", declarou.