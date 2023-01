Gabriel ameaça 'gorfar' na cama de sister e dá vômito no 'Queridômetro'

Gabriel criticou mais uma vez a sister Marília e a atacou através de emoji de vômito

As picuinhas de Gabriel Tavares com Marília continuam na casa do BBB 23. O brother se mostrou irritado por vê-la se maquiando, mais quietinha. Ele ameaçou vomitar na cama da loira nesta quarta-feira, 18.

Sem muito porquê, Gabriel disse à Paula que deu o emoji de vômito para a maquiadora no 'Queridômetro', que costuma gerar as confusões ao longo do tempo na casa.

"Eu dei vômito [aponta para a cama de Marília]. Quase gorfei na cama dela agora", disse ele. A ex-Casa de Vidro concordou "Eu dei planta".

Gabriel começou os ataques contra a maquiadora na última terça-feira, falando com toda a casa sobre a postura dela de se maquiar em seu cantor e ter levado tanta maquiagem para a casa. Algumas sisters, como Aline Wirley, a defenderam dizendo que era o trabalho dela.

Na web, vários memes foram criados para a situação. O público também parece ter achado "sem noção" a raiva do ex-peguete de Anitta. Deve vir conflito por aí.

Veja vídeo do momento em que Gabriel fala sobre Marília: