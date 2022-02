Gabi Martins, Flay, Marcella e Gizelly reproduzem cena icônica do BBB: ''Vamos galera mulheres''

Sisters do BBB 20, Gabi Martins, Flay, Marcella e Gizelly se reencontram e agitam a web refazendo cena do programa que viralizou

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 18h21

Nesta segunda-feira, 21, Gabi Martins (24), Flay (27), Marcella Mc Gowan (33) e Gizelly Bicalho (30) se reuniram para refazer uma cena icônica do BBB 20.

As sisters decidiram reproduzir a revolta das mulheres após descobrirem a armação dos homens da casa para queimarem suas imagens e eliminá-las.

“Vamos galera mulheres”, brincou a sertaneja na legenda da publicação, recitando a fala marcante de Flay.

Pelos comentários, os fãs se divertiram. “Melhor edição da história”, disse um. “Vocês são tudo”, declarou outro. “Bom demais”, elogiou mais um.

A revelação polêmica aconteceu quando Ivy (29) e Daniel (24) entraram no programa após a Casa de Vidro, onde receberam informações do público antes do confinamento.