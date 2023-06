Gabi Martins e Key Alves vão juntas à show e recebem elogios: “Amizade de milhões”

As ex-BBBs Gabi Martins e Key Alves posaram juntas para fotos em show de Zezé Di Camargo e receberam diversos elogios de seus seguidores

Nesta quinta-feira, 1, Gabi Martins (26) e Key Alves (23) pararam a internet ao posarem juntas em fotos. As ex-BBBs foram juntas a um show do cantor sertanejo Zezé Di Camargo (60) e Gabi compartilhou em seu Instagram as fotos com a amiga.

A cantora e participante do BBB 20 vestia um ousado look transparente que deixava seu sutiã preto à mostra. Gabi ainda complementou o visual com uma saia preta e um chapéu de caubói cinza. Já a jogadora de vôlei e participante do BBB 23 surgiu com um conjunto prateado e brilhante composto por cropped e um short curtinho. Key complementou o look com um chapéu preto.

“Ninguém segura essas cowgirls. Show ontem do Zezé Di Camargo”, escreveu Gabi na legenda da postagem contendo três fotos. Com muito bom-humor, Key escreveu nos comentários do post: “Eu, você, dois chapéus e duas botas. Te amo, minha loira”.

Os seguidores de Gabi e Key adoraram o encontro e rasgaram elogios nos comentários das fotos! “Maravilhosas”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Amo essa amizade”. Uma outra admiradora elogiou Gabi: “Gabi, você sabe que é a Barbie brasileira, né? Linda”.

Uma outra fã elogiou nos comentários do post: “Eita como são lindas”. Outra seguidora escreveu: “Vocês são gatas”. Uma admiradora ainda se declarou: “Amo vocês duas juntas, amizade de milhões. É sobre mulheres que levantam outras mulheres”.

As duas famosas se viram envolvidas em polêmicas recentemente. Key curtiu um tweet que debochava do fim do casamento da apresentadora Patrícia Ramos (23), que teve um áudio vazado criticando Key quando ainda estava comandando o ‘Rede BBB’.

Já Gabi chamou a atenção das redes sociais ao lançar a música “Indereço”, intitulada desta forma por conta de um erro de digitação cometido pela modelo que estava se relacionando com o ex da cantora, Lincoln Lau (33), quando ele e Gabi ainda namoravam.

Que encontro!

Gabi ainda deixou seus seguidores encantados ao posar ao lado da filha recém-nascida de Viih Tube (22) e Eliezer (32), Lua (1 mês). A cantora ainda compartilhou fotos de Viih e Eli antes da bebê nascer.

“Hoje foi dia da titia conhecer a princesa Lua. Como fico feliz de ter feito parte da história de vocês. De ver o amor de vocês acontecendo e gerando esse anjinho. Eu já disse e repito que vocês são gigantes, mostram a realidade de pai e mãe que fazem tudo pela filha. Amo vocês demais! Lua é perfeita, gente”, escreveu.