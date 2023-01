Fred Nicácio se arrepende do beijo em Gabriel Santana: "tentei fugir"

Brother Fred Nicácio ficou com Gabriel Santana durante festa, mas culpou investidas dele

A noite de festa do BBB 23 foi bem movimentada, com três casais beijando muito: Bruna Griphao e Gabriel Tavares, Key Alves e Gustavo e Fred Nicácio e Gabriel Santana. No entanto, parece que Fred já se arrependeu.

Pela manhã, Nicácio acordou na mesma cama que Santana. Levantou-se e foi conversar com Domitila Barros. Ele, então, afirmou que o beijo não partiu dele e que ele "tentou fugir".

"Tava tudo certo nossa vibe, até que eu fui tomar banho e começou a passar o efeito do álcool. Fiquei: 'Meu Deus, por que eu fiz isso?'. Primeira festa, gente. Você viu que eu tentei correr", disse, se defendendo.

"Ele fica sufocando. E o bichinho é danado, porque eu fugia e ele vinha. [...] Ele ficou me cercando e tal. Aí eu tive aquela conversa super importante em que eu expliquei sobre a relação com o meu marido e tudo mais. Ele fez o primeiro drink pra mim. Aí ele começou a beber. Ele ficou alto, e aí, amor, a língua dele começou a ficar solta. Aí ele começou a falar assim: 'Fred, tu é muito gostoso'", completou.

Veja vídeo da conversa de Fred Nicácio e Domitila Barros: