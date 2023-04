Fred Nicácio diz quem deve ganhar o BBB 23: 'Símbolo de coragem'

Eliminado do BBB 23, Fred Nicácio conta quem tem mais chances de vencer o reality show nesta edição

Após ser eliminado do BBB 23, da Globo, Fred Nicácio deu a sua opinião sobre a grande final do reality show. Ele contou quem acha que tem mais chances de vencer a edição e ele apostou em Domitila ou Sarah Aline.

"A Domitila porque ela é símbolo de coragem, resiliência, inteligência e jogo estratégico. E a Sarah Aline também. Acho que as duas são grandes potenciais para estar nesse Top 3 e eu estou torcendo por isso", contou.

Ao ser questionado quem ele quer que vença o BBB 23, ele confirmou os nomes delas e ainda acrescentou o nome de Cezar Black. "Torço pela Domi, primeiramente, e depois pela Sarah. Mas as duas estando na final, eu já fico extremamente feliz. Ah, e o Black [Cezar]! Ele é incrível. E seria incrível ver um pódio preto, sim, porque isso é reparação histórica e quem não entendeu, que vá estudar. Se pudesse, gostaria, sim, de Domi, Sarah e Black na final. Seria uma realização pessoal ver um pódio desse", afirmou.

Fred Nicácio chama Amanda de 'plantona'

Ainda no Bate-Papo BBB, Fred Nicácio falou sobre Amanda e a chamou de 'plantona'. “É uma grande plantona. Mas é uma planta que está indo. A planta cresceu, criou raiz e está aí. Acho que não venenosa, mas uma planta que conseguiu ficar, não foi podada na hora que tinha que ter sido podada e, agora, está aí cheia de folhas”, completou o médico.

Em determinado momento, Nicácio questionou se a médica teve algum momento marcante no programa, já que para ele, o favoritismo de Amanda se deve ao casal fictício com Cara de Sapato. "Essa torcida dela [Amanda] pode ter influenciado na sua eliminação?", perguntou Vivian. Ele, então, respondeu: "Totalmente. Na minha eliminação e na permanência dela lá. Se for analisar o quesito jogo, a Amanda não oferece metade do que a maioria dos participantes que já foram eliminados oferecem. Me diz qual foi o grande protagonismo da Amanda? Um ato de protagonismo dela? Ninguém sabe falar. Não tem, não existe. A Amanda não tem isso", disparou ainda.