Fred Bruno toma decisão enigmática e corta relações com ex-sister do BBB23

Fora da casa mais vigiada do Brasil, Fred Bruno toma atitude drástica com ex-colega de confinamento do BBB23

Fred Bruno (33) pegou todos de surpresa nesta terça-feira, 04. Alguns fãs do ex-brother notaram que ele tomou uma decisão drástica sobre sua relação com a quarta participante eliminada do programa, Paula Freitas (28). Embora siga todos os confinados do BBB23, o jornalista deu unfollow na biomédica e deixou os seguidores com a pulga atrás da orelha sobre um possível desafeto entre os dois.

Desde que foi eliminado do confinamento, o pai do pequeno Cris, de apenas 1 ano, fruto do antigo relacionamento com a influenciadora e empresária Bianca Andrade, acompanha as atualizações do reality e parece nutrir uma boa relação com seus ex-colegas de confinamento, inclusive, ele segue alguns dos participantes com quem rivalizou no programa, como o empresário Cristian Vanelli (23) .

Mas parece que o ex-confinado não pretende estender o contato com Paula, além da estadia na casa mais vigiada do Brasil. A biomédica, por sua vez, também não segue o jornalista. Embora não tenham sido grandes aliados, os dois também não tiveram nenhum embate direto durante o reality, o que levantou dúvidas sobre o início de uma inimizade.

Após o BBB23, Fred Bruno mergulha e dá 'ajeitadinha' na sunga recheada

Apesar do gesto enigmático, Fred Bruno não parece muito preocupado em seu pós-BBB 23. Na última sexta-feira, 31, o brother curtiu um momento raríssimo ao ir à praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em um dia de calorão na capital fluminense, o jornalista aproveitou para refrescar com um banho de mar.

Durante o passeio, Fred acabou sendo flagrado dando uma ajeitadinha na sunga coladinha enquanto saia das águas agitadas. O volume na roupa de banho chamou a atenção, além da boa forma e pernas torneadas que o jornalista exibe - elas foram conquistadas pela prática esportiva, da qual ele é adepto regularmente.