Fred Bruno faz agradecimentos pela trajetória após o fim do BBB 23

Fred compartilhou algumas fotos com outros participantes e agradeceu sua participação no reality

Fred Bruno (34) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, para agradecer pela sua trajetória no BBB 23, que teve sua final na última terça-feira, 25. O youtuber compartilhou algumas fotos com outros participantes, entre eles a campeã Amanda Meirelles, e o apresentador do reality, Tadeu Schmidt.

"101 dias: missão cumprida! E na correria desses dois dias, esses foram alguns registros da finalização desse ciclo intenso, mas muito dahora que foi o BBB 23! O sonho tá vivido, dançado, brigado, jogado e acima de tudo, muito bem realizado! Obrigado a geral que veio comigo nessa. Bora escrever os próximos capítulos", escreveu ele na legenda do post.

Durante sua participação no BBB, Fred se envolveu com Larissa, após a eliminação da sister do BBB 23, que ficou em quarto lugar no reality, o youtuber aproveitou para se declarar para a sister:"Larinha, vem brilhar aqui fora! O que define sua trajetória nesse BBB é coragem! Desde o dia em que entramos na casa você jogou, se jogou, foi pra cima com muita autenticidade, personalidade e humildade! "Mesmo tendo contato com o mundo aqui fora, vendo tudo o que a internet é capaz de falar sobre quem está lá dentro, você se jogou novamente, cheia de coragem e conquistou o Top 4 do Big Brother!", disse ele.

Aline Wirley comenta 'Jogo da Discórdia' com Fred Nicácio

A cantora Aline Wirley falou sobre a confusão com Fred Nicácio no jogo da discórdia, onde ele a chamou de "omissa", "planta" e afirmou que ela se escondia atrás das pessoas para se proteger.

Ao rever as cenas no 'Mais Você', a ex-Rouge abriu o coração: "Tô tentando entender o que aconteceu aqui fora, são muitas camadas. Foi algo que mexeu muito comigo, quando ele volta com informações e traz no Jogo da Discórdia, porque fiquei sem entender".