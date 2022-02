Fora Tiago Abravanel, relembre participantes que já desistiram de reality shows

Além do ator Tiago Abravanel, veja outros participantes que já desistiram de participar de reality shows

Neste final de semana, o ator e cantor Tiago Abravanel (34) apertou o botão e desistiu do jogo do BBB 22,deixando os colegas de confinamento com os nervos à flor da pele com a saída dele.

Essa não foi a primeira vez que um artista não aguentou a pressão da disputa e preferiu abandonar um reality show, deixando suas torcidas e prêmios super milionários para trás.

A CARAS Digital separou algumas celebridades que já estiveram confinadas e resolveram desistir no meio da atração. Confira a lista!

Lucas Penteado - BBB 21

Após sofrer humilhações e diversos tipos de pressão psicológica na casa mais vigiada do Brasil, o ator Lucas Penteado (25) arrumou as malas a abandonou o programa da Globo em 2021.

Medrado - A Fazenda 13

A cantora Fernanda Medrado (28) não suportou a competição e tocou o temido sino do reality show da Record TV, voltando para a família dela e abandonando os outros peões e peoas de A Fazenda.

Kleber Bambam - BBB 13

Famoso por vencer a primeira edição do BBB, o modelo Kleber Bambam (44) foi convidado para retornar à atração muitos anos depois, mas sua passagem pela casa foi bem rápida, saindo do jogo logo nas primeiras semanas.

Thiago Servo - A Fazenda 8

O cantor sertanejo Thiago Servo (36) foi outro famoso que não se deu bem em um programa de confinamento. Sem controle na competição, o músico preferiu sair de fininho antes da eliminação.

Gretchen - A Fazenda 5

A cantora Gretchen (62) bem que tentou agradar a sua legião de fãs mas não resistiu a pressão e desistiu do reality show rural, tocando o sino e retornando para a casa dela.

Bil Araújo e Lucas Chumbo - No Limite 5

Famosos por participarem do BBB, o modelo Bil Araújo (30) e o surfista Lucas Chumbo (26) foram convocados para o No Limite com ex-participantes do reality. Porém, as provas desgastantes em meio à natureza fizeram com que os rapazes pedissem para sair.