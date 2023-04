Fora do BBB23, Ricardo Alface chora após recado de Paula: "Mexeu comigo"

Ricardo Alface chora após recado de Paula; ele justificou sua proximidade com a sister

Fora do BBB23, Ricardo Alface foi às lágrimas na madrugada desta sexta-feira, 21, ao receber um recado comovente de Paula Freitas, com quem viveu um romance dentro da casa.

"Oi, coisa linda! Como é que você tá? Nem fala porque eu tenho conheço e sei como é que tá aí dentro desse coração, sabe? Queria te dizer que você trouxe muito orgulho pra muita gente. O mundo aqui fora é bem mais leve e você conseguiu fazer aquilo que muita gente tentou fazer e não conseguiu, que foi jogar. Meus parabéns, você é brilhante. Você é sensacional e eu tenho muito orgulho de você. Estou com muita saudade e eu te amo, amo como minha família, como meu amigo. Eu quero te levar pro resto da vida", declara ela.

Com lágrimas nos olhos, o brother justificou sua emoção. "Realmente, todo mundo fica pensando: 'Ah porque você quer ela como mulher, você tem esse afeto por ela e tal'. Vocês não estão entendendo, gente. Lá, no programa, tinham situações que ela me segurava pela mão", disse.

Alface então contou que os dois construíram uma relação muito próxima. "Ela cobria o edredom, eu queria falar no quarto e ela falava: 'Você tá vendo que o povo aqui não dá voz pra você? Então, guarda as suas informações, as estratégias que fazem sentido e guarde pra você'. Quando eu queria falar ela apertava a minha mão e 'Não fale, não dê o gosto pra eles'. E ela apertava minha mão, ela me segurava, me abraçava. Foi incrível! Isso aqui é lágrima de saudade mesmo, eu tenho muita saudade dela".

Ao final, ele confessou que ficou abalado quando ela deixou a casa. "Se eu falar pra você que não mexeu é uma mentira. A visão do Big Brother, quando a pessoa sai do Big Brother, é como se a pessoa tivesse morrido", declarou.

Paula mando um recado pro Alface: "Tu é sensacional. E eu tenho muito orgulho de você. Tô com muita saudade. E eu te amo." #BBB23pic.twitter.com/DCzANlyNPL — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 21, 2023

PROVA CONTINUA NO BBB23

A Prova da Finalista continua sendo disputada na casa do BBB 23, da Globo. A disputa começou na noite de quinta-feira, 20, e segue a todo vapor no reality show para saber quem está direto na grande final.

Na manhã desta sexta-feira, 21, a competição continuava com apenas duas sisters: Aline Wirley e Amanda. Isso porque Larissa e Bruna Griphao deixaram a prova antes da competição completar oito horas de duração.

Larissa foi a primeira participante a deixar a prova por volta das 4h da madrugada. Ela deixou o círculo, que precisava segurar, cair no chão ao cochilar. Sozinha na casa, ela caiu no choro. Cerca de duas horas depois, Bruna também foi eliminada da prova ao deixar o círculo cair. Ela abaixou a cabeça em sinal de tristeza e pediu desculpas. Logo depois, ela desejou boa sorte para quem continua na prova.